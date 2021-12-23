Таллин, , 20:52 — REGNUM

Ветеран ИА REGNUM ©

В среду, 22 декабря, дипломаты Генерального консульства России в Нарве поздравили по случаю 102-летия со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Александра Киняева. Об этом сообщила страница посольства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что советский ветеран проживает в городе Йыхви (северо-восточная Эстония).

От российского загранучреждения имениннику с добрыми пожеланиями крепкого здоровья и благополучия были вручены поздравительный адрес, цветы и подарок.

Поздравить ветерана к нему домой пришли родственники и председатель Содружества ветеранов и пенсионеров города Кохтла-Ярве Владимир Тумко, говорится в сообщении.