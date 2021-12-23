Рига, , 20:51 — REGNUM Каждая латвийская семья накануне новогодних праздников может бесплатно срубить в государственных лесах одну елку. Об этой многолетней традиции напомнило ГАО «Латвийские государственные леса» (Latvijas valsts mezi — LVM).

Елка manfredrichter

В сообщении особо подчеркивается, что это можно делатьтолько в лесах, которые находятся в ведении LVMиотмечены специальной табличкой с логотипом (знак LVM на желтом фоне). Можно заранее определить такие по электронной карте в приложении LVM геолокации — там участки государственных лесов отмечены темно-зеленым цветом.

Попытка срубить елку в частных лесах или на муниципальных территориях может обернуться штрафом в несколько тысяч евро, предупредили в «Гослесах Латвии».

При рубке елок должны соблюдать следующие правила. Так, категорически запрещено рубить елки в зарослях сосен, елей, черной ольхи и в смешанном молодом лесу, а также в общественных природных парках и особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, высота выбранной елки не должна превышатьтрех метров, а диаметр пня — 12 см.При этом лучше использовать пилу, потому что елку нужно резать как можно ближе к земле.