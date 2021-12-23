Москва, , 19:36 — REGNUM Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) произойдёт до 1 января 2023 г., сообщили 23 декабря в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой.

Татьяна Голикова Government.ru

Такое решение принято трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Голикова отметила, что в рамках комиссии создадут временную рабочую группу «для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения».

Напомним, в России готовится реорганизация структуры и функций ПФР и ФСС на основе создания единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.

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