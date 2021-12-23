Архангельск, , 19:03 — REGNUM Архангельская область не сможет увеличить долю своего участия в софинансировании программы по расселению аварийных домов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Архангельской городской думы (КПРФ) Александр Гревцов, комментируя слова президента Владимира Путина о перспективах реализации госпрограммы.

Несмотря на расселение по госпрограмме аварийных домов в Архангельске, меньше их не становится © Г.Гудим-Левкович

«Прозвучал н амёк регионам — постараться предусматривать в своих бюджетах повышенное софинансирование государственной программы переселения. Это нереально из-за той налоговой политики, практики межбюджетных отношений, которая сложилась в стране. Дело в том, что сегодня федеральный центр изымает сотни миллиардов рублей налоговых платежей из региона, а потом «с барского плеча» выделяет крохи на реализацию каких-либо программ, в том числе и на переселение из ветхого жилья, требуя при этом ещё и софинансирования. Это неправильно», — заявил депутат.

Он считает, что необходимо либо полностью брать на затраты федерального бюджета программу переселения, либо большую часть собираемых на территории области налогов зачислять в региональный, а не в федеральный бюджет.

«Разговоры же о росте региональных бюджетов — это попытка выдать желаемое за действительное. Бюджеты, может, и растут, но дефицит бюджета, например, Архангельской области на 2022 год — восемь миллиардов, а государственный долг — свыше 40 миллиардов, и сегодня в частности Архангельская область стоит на грани введения «внешнего управления» региональным бюджетом. Область может лишиться самостоятельности в принятии бюджетных решений», — отметил Гревцов.

Депутат подчеркнул, что темпы темпы расселения ветхого и аварийного жилья в регионе при этом остаются крайне недостаточными.

«Правительство нашей области гордится, что до 2024 года региону выделили аж 11,5 миллиардов рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Но давайте посмотрим правде в глаза. Ещё три-четыре года назад общие затраты на расселение ветхого и аварийного жилья в области оценивались в 100 миллиардов рублей, сейчас — ещё выше. Сегодняшними темпами мы будем расселять ветхое жильё 30−40 лет. Это недопустимо — люди просто не доживут до получения новых квартир», — заключил Гревцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря, на пресс-конференции, президент Владимир Путин заявил о продлении программы по переселению людей из ветхого и аварийного фонда и отметил, что участие регионов в ее софинансировании будет рассматриваться с учетом роста их доходов.