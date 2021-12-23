Киев, 23 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Надежду на то, что «Северный поток — 2» так и не будет введён в эксплуатацию, выразил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью РБК-Украина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лаокоон

Витренко «Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще».

Также нафтогазовский функционер посоветовал Москве «полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу». Это должно выражаться в том, что России следует «убрать геополитику из этого», перестав, таким образом,«использовать газ как оружие».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Для этого России следует, отмечает глава компании, демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом, и в этом случае голубое топливо «будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями».

Он заявил, что это и есть «работа по европейским правилам», к которой якобы и вынуждают Россию: «или европейские правила, или «Северный поток — 2» никогда не сможет заработать».