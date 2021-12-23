Москва, , 18:38 — REGNUM Россия за 2021 год отправила в Сирию 1775 тонн гуманитарных грузов различного назначения, сообщил 23 декабря начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Сирия Минобороны России

Заседание проводилось в режиме видеоконференции.

«Благодаря активной позиции федеральных органов исполнительной власти, субъектов и организаций РФ в 2021 году доставлено в Сирию 1775 тонн гуманитарного груза, куда вошли электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарственные препараты, продукты питания, школьные принадлежности, одежда и другие предметы первой необходимости», — рассказал генерал Мизинцев.

При этом он уточнил, что за 2021 год почти на всей территории Сирии было проведено 183 гуманитарные акции.

Кроме того, Сирию посетили делегации 22 российских министерств и ведомств, 23 субъектов РФ и 18 общественных организаций.

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