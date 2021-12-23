Москва, , 18:23 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов побеседовал по телефону с британским начальником штаба обороны Энтони Рэдейкином, сообщает 23 декабря пресс-служба Миноброны РФ.

Валерий Герасимов Kremlin.ru

Обсуждались актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

«23 декабря 2021 года начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэдейкином. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности», — указали в российском военном ведомстве.

Детали беседы не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валерий Герасимов поговорил на ту же тему по телефону с председателем Комитета начальников штабов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Слуцкий: Путин послал четкие сигналы Западу