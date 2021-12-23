Киев, 23 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Украина не готовит военной операции в Донбассе, — вопреки заявлению российского президента Владимира Путина, утверждает представитель украинского МИД Олег Николенко, передаёт 23 декабря Украинская служба ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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Отметив, что слова президента России о том, что Украина готовит в Донбассе военную операцию, не соответствуют действительности, Николенко пояснил:

«Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в «нормандском» формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооружённого конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России на пресс-конференции 23 декабря сказал, что «складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию». Например, отметил Путин, Москву словно предупреждают: если Россия встанет на защиту Донбасса, Запад введёт санкции.