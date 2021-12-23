Казань, 23 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. За последние пять лет Татария подросла по числу многодетных семей на 10 тысяч человек. Так в 2016 году в регионе проживало около 30 тысяч многодетных семей, а в 2021 году их более 40 тысяч. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 декабря заявил депутат горсовета Набережных Челнов от «Партии Роста» Руслан Нигматулин, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина про многодетные семьи на пресс-конференции в Манеже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Это очень хороший показатель. У нас действительно в демографическом плане число рождений третьего, четвертого и последующих детей в семьях республики повышается в среднем на 1−2%. Эта позитивная динамика сохранилась и в сложном 2020 году», — отметил он.

По его словам, с тем, чтобы получить землю, проблем нет, однако жить на этих территориях очень сложно. «Связано это с тем, что зачастую отсутствует инфраструктура: детские сады, школы в дефиците, либо их вообще нет, больницы, поликлиники. Без этого всего тяжело представить комфортную жизнь. Я считаю, что необходимо вложить средства в развитие инфраструктуры на территориях, которые предоставляются многодетным семьям, это станет стимулом для демографического роста и комфортного проживания», — добавил Нигматулин.