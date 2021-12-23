Ульяновский губернатор: Путин «обозначил безусловный приоритет» в работе
Ульяновск, 23 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции поднял вопросы, актуальные для Ульяновской области и обозначил приоритетные задачи. Об этом заявил ульяновский губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
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Комментируя прошедшую большую пресс-конференцию главы государства, губернатор подчеркнул, что «был рассмотрен ряд вопросов, актуальных для региона».
По его словам, решить данные вопросы нельзя без создания комфортных условий для жизни.
Говоря об актуальных для региона вопросах, руководитель Ульяновской области выделил обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Губернатор сообщил, он постоянно получает данные обращения, в том числе и на «прямых линиях».
Он заверил, что ульяновские власти будут «плотно работать с федеральным центром» над данным вопросом, в том числе при подготовке заявки и реализации проектов.
Также актуальным для области, «несмотря на масштабную проводимую работу», остаётся вопрос переселения из аварийного жилья. По словам Алексея Русских, выстроена плотная работа с федеральным оператором программы переселения — Фондом содействия реформированию ЖКХ, дважды за последние полгода регион посетил председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин.
Как сообщало ИА REGNUM, в московском манеже 23 декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая продолжалась почти четыре часа. Она стала 17-й по счёту. Аккредитацию получили 507 журналистов.