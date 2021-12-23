Мадрид, 23 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Испании администрация автономного сообщества Каталония введёт комендантский час из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщает 23 декабря RT со ссылкой на Высший суд региона.

Каталония

Уточняется, что комендантский час начнёт действовать с 24 декабря.

«Мы понимаем, что они соответствуют борьбе с распространением вируса, в условиях, которые характерны для времени Рождества, Нового года и Праздника царей-волшебников, когда веселое настроение, скопление людей, социальное взаимодействие, сложность соблюдения социальной дистанции могут привести к большему риску заражения», — указано в решении Высшего суда.

Как сообщало ИА REGNUM, власти стран Европы заявляют о новой волне коронавируса, объясняя её возникновение новым штаммом «Омикрон».