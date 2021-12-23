Тамбов, 23 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции проявил себя как мировой лидер, доказав, что Россия — сильное государство. В 2022 году за основу в работе будут взяты те «послания и смыслы», о которых сказал глава государства. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров по итогам пресс-конференции российского лидера, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

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Руководитель региона отметил, что встречи Владимира Путина с журналистами всегда вызывают «живой интерес», так как президент даёт оценку различным направлениям работы по итогам года «и определяет тенденции дальнейшего развития, выдвигает важные инициативы, которые получают развитие».

В частности, выделены успехи строительного комплекса с рекордным показателем ввода жилья.

«Строительство жилья и инфраструктуры — важнейшая задача для региона и главное условие роста качества жизни. У нас большие планы в этом направлении. И по увеличению квадратных метров новостроек, и по улучшению благоустройства», — сказал Максим Егоров.

Он также согласился с тем, что драйвером роста является демография, в связи с чем уделяется «особое внимание программам поддержки рождаемости, семей с детьми». На этом сделала акцент в комментарии Первому каналу и журналистка из Тамбовской области, которая является многодетной матерью.

«И в своих ответах на вопросы Владимир Владимирович много говорит о защите детства, молодёжной и семейной политике. Демография связана и со строительством, и со здравоохранением, и с соцзащитой, и с образованием, и с культурой. Всё это — национальные проекты. Президент инициировал новые направления работы и мероприятия. И мы в регионе будем уделять этому особое внимание», — заверил руководитель Тамбовщины.

Максим Егоров также обратил внимание на обилие вопросов о международной обстановке и внешней политике, отвечая на которые «наш президент традиционно показал себя мировым лидером, а Россию — сильным государством»:

«Доказано временем: наша сила — в единстве. Согласитесь, что общественное движение #МыВместе — это объединяющая идея. И президент акцентировал внимание на том, что наша опора — традиционные человеческие ценности».

Врио главы Тамбовской области также подчеркнул, что на декабрьских пресс-конференциях Владимир Путин «транслирует послания и смыслы различным аудиториям», с которыми «мы вступаем в новый год и берём за основу как стратегию».

"Впервые я смотрел пресс-конференцию главы государства как руководитель области. И рад слышать, что те направления работы в регионе, которым мы уделяем особое внимание, находятся в президентской повестке. Будем активно работать».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в московском манеже прошла 17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая продолжалась почти четыре часа. Аккредитацию получили более 500 журналистов.