Таллин, 23 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Эстонии следует покинуть созданный в 2012 году формат сотрудничества стран Восточной Европы с Китаем 16+1 и пойти на укрепление экономических отношений с Тайванем. Об этом председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии и член правящей Реформистской партии Марко Михкельсон заявил гостелерадио страны ERR.

Friends of Europe Флаги Китая и ЕС

«Если говорить о том, должна ли Эстония продолжать работу в формате 16 + 1 или нет, то моя оценка вполне ясная: нам нужно найти страны-единомышленники (для выхода — ИА REGNUM). Сотрудничество с Китаем в формате 16+1 подрывает единство Евросоюза», — отметил парламентарий.

По его мнению, эстонским дипломатам стоит активнее работать над вопросом выхода страны из данного формата: «Это работа наших дипломатов, которая, как мы надеемся, приведет к более четким отношениям с Китаем».

Михкельсон убежден, что в эстонском обществе существует консенсус по «китайскому вопросу».

Ранее Михкельсон и представители правящей в Эстонии Реформистской партии неоднократно выражали поддержку позиции США по вопросу признания независимости сепаратистского острова Тайвань от континентального Китая. Китай считает Тайвань своей территорией и категорически против каких-либо независимых внешнеполитических отношений острова.

Формат 16 + 1 представляет собой форму сотрудничества, инициированную Китаем в 2012 году для развития отношений с бывшими социалистическими странами, в том числе Прибалтики, Балкан и Восточной Европы.

В мае 2022 года этот формат покинула Литва, пойдя на открытый дипломатический конфликт с Китаем.