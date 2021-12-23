Москва, 23 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Обещание по индексации пенсий выше уровня инфляции должно быть выполнено российским правительством, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Правительство Российской Федерации должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет».

Глава государства добавил, что до настоящего времени руководству страны «в целом удавалось это сделать». Так будет и в дальнейшем.