Москва, 23 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря сказал, что не следит за деятельностью блогеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Честно говоря, за работой блогеров мне не удаётся следить. И я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17-я большая пресс-конференция президента России, которая проходила в московском манеже 23 декабря, продолжалась почти четыре часа.