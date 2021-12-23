Москва, 23 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Россия и Афганистан заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом. Наши взаимные интересы — по стабилизации ситуации в регионе. Для нас это не праздный вопрос, потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками СССР, и, конечно, возможное проникновение туда каких-то экстремистских элементов, конечно, не может не вызывать у нас определённой тревоги и опасений. Кроме всего прочего, с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков. 90% опиатов на мировом рынке — афганского происхождения. Это тоже нас не может не беспокоить», — сказал Путин.