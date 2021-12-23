Великий Устюг, Вологодская область, , 16:11 — REGNUM Великоустюгский районный суд Вологодской области пока не получил иск юриста из Санкт-Петербурга Игоря Мирзоева к Деду Морозу, от которого истец требует 10 млн рублей и 23 подарка. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе суда.

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге Kids-in-trips.ru

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Накануне юрист написал на своей странице в одной из социальных сетей о том, что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Своё странное желание он объяснил тем, что сказочный персонаж ни разу не исполнил ни одной его заветной мечты и «даже подарка не подарил».

«У меня накопилось довольно-таки много возмущения. Каждый год! Я загадываю желания, жду подарки… А в итоге… Одни только обещания, — пояснил Мирзоев. — Я решил привлечь его к ответу и подал иск в местный суд с требованием — наконец-то, хоть в этом году, подарить мне обещанные подарки! В количестве 23 штук и исполнить мои самые заветные мечты. Также хочу взыскать с него 10 миллионов рублей за моральный ущерб».

Юрист из Петербурга подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Vk.com/new_mirzoev

Ранее ИА REGNUM сообщало, что об иске к Деду Морозу из Великого Устюга сообщили президенту РФ. Владимир Путин выразил готовность стать его адвокатом и напомнить истцу, что «Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».

Как уточнили в пресс-службе Великоустюгского районного суда Вологодской области, исковое заявление к АО «Дед Мороз» пока в суд не поступало.