Вологда, 23 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обвинил жителя Петербурга, подавшего в суд на Деда Мороза, в личном пиаре и хайпе.

Цитата из к/ф «Морозко» реж Александр Роу. 1964. СССР Дед Мороз

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«Ситуация смешная, но она ещё раз подчёркивает, что некоторые люди готовы делать личный пиар абсолютно на любой теме, не считаясь ни с какими общественными нормами, а подчас и здравым смыслом, — написал в своем Telegram-канале Кувшинников. — Согласен с Владимиром Владимировичем, положительная известность не должна перерастать в пиар и хайп, тем более на такой теме. В новогоднее чудо верят не только дети, но и взрослые, поэтому зимнего волшебника в обиду не дадим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что готов выступить защитником российского Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга. Суть претензий — в неисполнении желаний истца.