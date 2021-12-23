Москва, 23 декабря 2021, 16:00 — REGNUM Вопрос с обеспечением качественной мобильной связи на территории Крыма и Севастополя будет решён. Об этом заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос крымского журналиста.
Глава государства отметил, что все остальные проблемы, существующие на полуострове, решаются и будут решаться планомерно.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ проводит традиционную большую пресс-конференцию, в этом году она проходит в 17-й раз.