Великий Новгород, 23 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уверен, что запланированное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая пройдет через регион, будет способствовать развитию Новгородчины. Об этом Никитин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Скоростной поезд

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"Прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики, ожидается, что турпоток вырастет в три раза. Повысится мобильность не только гостей, но и жителей области. Очень надеемся на положительное решение о строительстве магистрали», — подчеркнул губернатор региона.

Губернатор региона сообщил, что ВСМ также позволит привлечь новые инвестиции и обеспечить область новыми рабочими местами.

Так Андрей Никитин прокомментировал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург пока находится в стадии проработки на предмет экономической целесообразности.