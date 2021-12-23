Йошкар-Ола, , 15:15 — REGNUM Следующий год предложено объявить годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Марий Эл — это многонациональный регион, в котором проживает много талантливых людей, развивающих самобытную местную культуру

Скриншотт трансляции пресс-конференции 1tv.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Может быть стоит в закон о народных художественных промыслах добавить какие-то дополнительные меры поддержки, которые бы носили постоянный характер», — с таким к президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции обратилась журналистка газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова.

По словам главы государства, в последнее время принято решение, в том числе со стороны образования, но пока сделано недостаточно.

«Марий Эл и другие республики близлежащие — они уникальные по-своему. Я вот помню, когда приезжал, смотрел, как люди в повседневной жизни, в быту используют все, что досталось им от прежних поколений, как бережно к этому относятся. Конечно, всегда возникает желание все это поддержать», — заверил президент. Все возможное, что можно сделать, будет сделано, добавил он.

Девушка продолжила, что впервые за 20 лет задает вопрос президент, позволив себе адресовать главе государства маленькую просьбу.

«Из Йошкар-Олы на поезде можно уехать только до Москвы. Очень бы хотелось, чтобы из Йошкар-Олы на поезде можно было уехать в Нижний Новгород, Самару, во Владимир», — отметила Петрова, рассказав, что сейчас приходится пользоваться сервисом совместных поездок на автомобиле, что не всегда безопасно.

«Обязательно переговорю сегодня—завтра в Олегом Валентиновичем (Белозёровым) РАО «РЖД». Такое поручение безусловно он получит, посмотреть на связанность этих территорий. Конечно, всегда РЖД работает в рыночных условиях, всегда компания смотрит на экономическую составляющую», — объяснил недоступность других городов для жителей Марий Эл президент.

«Но, я согласен с вами, если ничего не делать — ничего и не будет. Пусть попробуют. Вопрос связанность российских территории при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющей жизни людей», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина в этом году проходит в Манеже. На мероприятии присутствуют около 500 журналистов различных федеральных и региональных изданий.