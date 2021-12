Дублин, , 18:04 — REGNUM Ирландский исполнитель Дермот Кеннеди собрал почти 300 000 долларов для благодарительных фондов Pieta, Focus Ireland и MusiCares. Цель была достигнута с помощью выступлений в Ирландии и Нью-Йорке. Об этом 23 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

В течение недели Кеннеди играл в дублинском амфитеатре 3Arena и выступал на улицах Нью-Йорка. Он начал мероприятие по сбору средств с неожиданного сольного акустического выступления в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке 11 декабря, пожертвования были направлены в MusiCares. Позже он продолжил сбор средств, выступив с двумя концертами в Дублине 13 и 14 декабря.

https://twitter.com/DermotKennedy/status/1471621429049413632

Говоря о своем выступлении в Нью-Йорке, Кеннеди сказал: «Это была одна из лучших вещей, которую я когда-либо делал в своей жизни… Прекрасная энергия! Я впервые за играл для людей на улице».

Последний сингл исполнителя под названием Better Days вышел в июле 2021 года.

