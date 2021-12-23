Рабат, 23 декабря 2021, 14:56 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло рано утром в четверг, 23 декабря, недалеко от Эль-Хосейма, Аль-Хосейма, Танжер-Тетуан-Аль-Хосейма в Марокко. Об этом сообщает Agence Marrocaine de Presse со ссылкой на Национальную службу наблюдения и оповещения о землетрясениях.

Касабланка. Марокко
Касабланка. Марокко
(сс) Mary Madigan

По последним данным, колебания произошли на небольшой глубине 10 км.

Источник агентства сообщил, что второе землетрясение было произошло на глубине 11 км. Его эпицентр находится в коммуне Иджермауас, вблизи границы с Испанией.

Толчки от второго землетрясения ощутили жители городов Аль-Арауи и Надор, находящихся, соответственно, на расстоянии 87 и 92 километров от эпицентра.

О жертвах и пострадавших не сообщается.