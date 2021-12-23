Рабат, 23 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло рано утром в четверг, 23 декабря, недалеко от Эль-Хосейма, Аль-Хосейма, Танжер-Тетуан-Аль-Хосейма в Марокко. Об этом сообщает Agence Marrocaine de Presse со ссылкой на Национальную службу наблюдения и оповещения о землетрясениях.

(сс) Mary Madigan Касабланка. Марокко

По последним данным, колебания произошли на небольшой глубине 10 км.

Источник агентства сообщил, что второе землетрясение было произошло на глубине 11 км. Его эпицентр находится в коммуне Иджермауас, вблизи границы с Испанией.

Толчки от второго землетрясения ощутили жители городов Аль-Арауи и Надор, находящихся, соответственно, на расстоянии 87 и 92 километров от эпицентра.

О жертвах и пострадавших не сообщается.