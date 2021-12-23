Москва, 23 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. На Украине уничтожают тех, кто готов сотрудничать с Россией, поэтому поработать с Киевом нет шансов, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что глава Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов — «как говорят на Украине, нациков».