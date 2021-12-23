Москва, , 14:41 — REGNUM Нынешнее руководство Украины вместо того, чтобы предпринимать усилия для восстановления мира в республике, оказались под влиянием радикальных элементов. Об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Зеленский Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент. youtube.com

«Вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настояния в украинском обществе, президент Зеленский пришёл к власти, и, вместо того, чтобы исполнять обязательства, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине, «нациков», — отметил Путин.

Глава государства напомнил о договорённостях с политическим руководством Украины о том, что приказ на ответный огонь в Донбассе могут отдать только вышестоящие руководители.

«Это было принято, чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти отменили это решение, передав его на уровень полевых командиров. Спросите их, зачем они это сделали и как они смогли это сделать, если они считают проживающих в Донбассе своими гражданами!», — поинтересовался российский лидер.

Он добавил, что Россия хочет выстроить добросестринские отношения с Украиной, «любой ценой, идём на всё практически».

«Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством — с учётом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели выстроить отношения с Россией в таких добрососедских отношениях», — сказал Путин.

При этом он обратил внимание на то, что происходит с этими силами — «внесудебные расправы, санкции или просто убийства на улицах, а убийц никто не ищет».