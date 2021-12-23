Симферополь, , 14:06 — REGNUM Крым благодарен президенту Владимиру Путину за защиту в 2014 году. Об этом написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя слова президента на пресс-конференции о том, что «Россия не могла поступить иначе».

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президент еще раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что на полуострове помнят угрозы, звучавшие из Киева.

«И постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения террористических актов на нашей территории — все это снова и снова доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма. И мы благодарны нашему президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Для него она стала уже 17-й по счёту.