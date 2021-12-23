Москва, 23 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Уровень интеграции России и Белоруссии гораздо ниже, чем в ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

«Мы строим Союзное государство, а уровень нашей интеграции гораздо ниже, чем в ЕС. Я говорю даже не про единую валюту — нам сначала надо синхронизировать экономическое, налоговое, антимонопольное, таможенное законодательство», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в экономической интеграции Союзного государства России и Белоруссии стороны учитывают ошибки Евросоюза и не ставят перед собой «никаких сроков — 2025, 2030 или какой-то там год», стремясь пошагово решать проблемы.