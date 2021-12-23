Тюмень, 23 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 293 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперштаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 292 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 23 декабря подтвердили 87 852 случая заражения коронавирусом, вылечились 73 418 тюменцев, скончались 3277 (14 за последние сутки).