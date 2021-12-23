Москва, , 13:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на обвинения Евросоюза и Киева в адрес Газпрома.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правды здесь нет, пытаются поставить с ног на голову, врут все время и наводят тень на плетень», — сказал российский лидер.

«Газпром поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12% или 20% в дальнее зарубежье. Увеличивают и в Европу в целом поставки. По-моему, это единственная компания мировая, которая вот так себя ведёт», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на то, что Газпром якобы злоупотребляет доминирующим положением на рынке газ в Европе, из-за чего цены на газ резко выросли.