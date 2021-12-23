Москва, , 13:47 — REGNUM Западу Россия кажется слишком большой территорией. Только этим объясняется давление на нашу страну, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин отметил, что Советский союз все сделал, чтобы выстроить нормальные отношения с США и Западом, на наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб.

«Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе. Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала», — сказал Путин.

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