Москва, 23 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Западу Россия кажется слишком большой территорией. Только этим объясняется давление на нашу страну, заявил сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что Советский Союз все сделал, чтобы выстроить нормальные отношения с США и Западом, на наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб.

«Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе. Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала», — сказал Путин.

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