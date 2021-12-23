Москва, 23 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Россия не должна всё время жить с оглядкой на другие страны. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Какое новое вооружение? Как нам жить с этим? Это не наш выбор, мы его не хотим. Мы должны думать об обеспечении своей безопасности не на сегодня, и даже на неделю», — пояснил российский лидер.

Глава государства напомнил о государственных гарантиях, обсудить которые Москва предложила Вашингтону. По его словам, пока в целом реакция США на это позитивная.

«Ясно, что один из важнейших элементов сегодня, это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность, — подчеркнул Путин. — Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО дальше на восток быть не должно».

Российский лидер добавил, что мяч на стороне США, от которых РФ ждёт ответа.