Москва, 23 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Интернет — это часть нашей жизни, но всё, что происходит там должно подчиняться правилам человеческим, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин уточнил, всё, что происходит в интернете, должно подчиняться общим юридическим и моральным правилам бытия.

«Свободу распространения информации подавлять нельзя, нужна «золотая середина», — подчеркнул президент.

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