Москва, 23 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Закон об иностранных агентах в России более либеральный по сравнению с США. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент напомнил, что закон об иноагентах придумали не в России, а в США, где в отличие от РФ в Америке за это грозил уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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