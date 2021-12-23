Алжир, 23 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Партия «Фронт национального освобождения» официально победила на муниципальных выборах в Алжире, которые прошли в стране 27 ноября 2021 года. Об этом сообщает Algerie Presse Service.

Выборы

Журналисты отмечают, что окончательные результаты выборов были опубликованы Независимым национальным избирательным органом (ANIE).

По итогам подсчёта голосов, «Фронт национального освобождения» сохранил свое первое место, получив 5 978 мест в местных собраниях, получив абсолютное большинство в 124 муниципалитетах. Второе место осталось за партией «Национальное демократическое объединение», которая заняла 4584 места в местных ассамблеях, а также завоевала абсолютное большинство в 58 муниципалитетах.

Таким образом, правящая коалиция из двух партий официально признана победителем местных выборов.

В ANIE отметили, что итоговое количество избирателей составило 7 514 422. При этом комиссия смогла засчитать только 6 377 684 голоса. Ещё 1 136 738 бюллетеня были признаны испорченными.