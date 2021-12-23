Москва, 23 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Атомный ледокол проекта 22 220 «Урал» запланировано передать заказчику во второй половине 2022 года, а корпуса еще двух атомоходов «Якутия» и «Чукотка» формируются на стапеле Балтийского завода. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора АО «ОСК» по гражданскому судостроению и развитию рынков Давида Адамия.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомный ледокол «Ямал»

Он отметил, что «Урал» является вторым серийным ледоколом этого проекта, первым серийным стал атомоход «Сибирь», а головным — ледокол «Арктика».

На ледоколе «Урал» ведутся швартовные испытания, проверяется качество постройки судна, монтажа и регулировки оборудования, проводится опробование главной энергетической установки, вспомогательных механизмов и систем, обеспечивающих живучесть и безопасность судна.

Как уточнил Адамия, первый серийный атомоход «Сибирь» вернулся на Балтийский завод после завершения основных заводских ходовых испытаний и передача судна заказчику запланирована на конец декабря 2021 года. Ожидается, что «Якутия» будет спущена на воду в 2022 году. Головное судно проекта 22 220 «Арктика» успешно работает