Москва, 23 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Я не говорил, что Россию окружают. Я говорил о том, что вблизи границ РФ размещаются военные базы. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Полностью окружить Россию — сложная задача. Слишком большая территория», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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