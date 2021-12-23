Сеул, 23 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. С января 2022 года, правительство Южной Кореи поэтапно, в течение трёх месяцев, выпустит 3,17 млн баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы помочь стабилизировать цены на топливо. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данное решение было принято после консультаций с компаниями-переработчиками и американской стороной.

Объём выпущенной в продажу части нефти составит 3,3% стратегических резервов, составляющих 97 млн баррелей.

Напомним, что в 2011 году Южная Корея высвободила 3,46 млн баррелей нефти по запросу Международного энергетического агентства, когда добыча нефти в Ливии была остановлена из-за беспорядков.

Как отметили в министерстве, оставшихся запасов будет достаточно для удовлетворения потребностей страны в течение 103 дней.