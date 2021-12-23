Москва, 23 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. На ряде предприятий Объединенной судостроительной корпорации не хватает рабочих и инженерно-технических специалистов, что характерно для всей наукоемкой промышленности в Российский Федерации. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора АО «ОСК» по гражданскому судостроению и развитию рынков Давида Адамия. По его словам, потребность корпорации в инженерах оценивается в 1150 человек.

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Кадровые службы корпорации стремятся заинтересовать молодежь профессией корабела еще со школьной скамьи. На все предприятия ОСК распространен образовательный проект «Царь-плотник» для детей и внуков работников верфей и конструкторских бюро. ОСК расширяет сотрудничество с профильными колледжами и вузами, создает на их базе научно-технические центры и базовые кафедры. Более 3000 студентов ежегодно проходят практику на предприятиях корпорации.

Также создается методический центр по развитию судостроительных компетенций в области сварки, сборки корпусов металлических судов и обработки листового металла. Для подготовки управленческих кадров и кадрового резерва формируется Корпоративный университет.

«Мы работаем над исправлением ситуации, но это требует времени», — подчеркнул Давид Адамия.