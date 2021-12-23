Томск, 23 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. По состоянию на 23 декабря в Томской области выявлено 60 656 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 159 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За сутки в Томской области выздоровели 366 человек. За весь период пандемии коронавирус победили 46 068 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Томской области было подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, выздоровели 362 человека.