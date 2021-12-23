Москва, 23 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В России уровень безработицы стал даже ниже уровня, чем был до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе выступления на итоговой ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«Уровень безработицы. Мы хотели вернуться к допандемийному уровню, но он стал лучше. Он 4,3%-4,4%», — уточнил глава государства.

Напомним, 23 декабря в Москве проходит 17-я большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в Москве 23 декабря.