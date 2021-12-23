Первую АПЛ СССР «Ленинский комсомол» установят в музее в 2023 году — Шойгу
Кронштадт, Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Кронштадте в 2023 году откроется музей Боевой славы, куда будет установлена первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Об этом со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Министр рассказал об этих планах на прошедшем 22 декабря пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве. По его словам, увековечить память о легендарной лодке «просили очень многие подводники, военные моряки.
Ранее атомоход перегнали с Северного флота в Кронштадт через каналы и теперь «предстоит очень большой путь продолжительностью в несколько месяцев» для её перевозки в Кронштадт и установки в музей, «чтобы она была доступна, чтобы в неё можно было зайти и всё увидеть своими глазами — как жили, служили, ходили в дальние походы советские моряки».
На «Ленинском комсомольце» начались ремонтные работы, которые выполняет Кронштадтский морской завод. В срок до мая 2022 года отсеки АПЛ расконсервируют и очистят от отходов, будет проведено комплексное обследование и восстановление корпуса. Для установки в качестве музейного экспоната смонтируют специальные опорные блоки, способные выдержать огромную многотонную конструкцию боевого корабля.
Как сообщало ИА REGNUM, первая атомная подводная лодка ВМФ СССР «Ленинский комсомол» отбуксирована в Кронштадт, где субмарина станет экспонатом музея.