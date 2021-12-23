Себха, , 12:11 — REGNUM Адвокаты кандидата в президенты Ливии Сейф-аль-Ислама Каддафи подали официальную жалобу на решение Избирательной комиссии страны о переносе даты выборов. Об этом сообщает агентство FawaselMedia со ссылкой на источники.

Сейф-аль-Ислам Каддафи Цитата из видео «ترشح سيف الاسلام القذافي.. عبء جديد على مفوضية الانتخابات» пользователя AL24news — قناة الجزائر الدولية. youtube.com

По их данным, адвокат Халед-аль-Зейди передал жалобу в суд ливийского города Себха.

По информации журналистов, в заявлении сын Каддафи предостерегает комиссию от попыток воспрепятствовать проведению выборов, обвиняя ее в совершении уголовно наказуемого преступления и создании хаоса в Ливии.

Кроме того, Каддафи обвинил избирательную комиссию в фальсификации выборов вопреки воле избирателей и в совершении преступления, предусмотренного законом о выборах президента.

Ранее в Высшей избирательной комиссии Ливии сообщили о намерении перенести дату президентских выборов в стране с 24 декабря на 24 января 2022 года. Это решение было встречено критикой как со стороны избирателей, так и со стороны кандидатов в президенты.