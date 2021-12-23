Кабул, 23 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Генеральный инспектор министерства обороны Латифулла Хакими заявил, что для более эффективного использования гражданских и военных аэропортов они будут разделены. Он добавил, что после этого силам Исламского Эмирата не будет разрешено использовать гражданские аэропорты, сообщает TOLOnews.

Masoud Akbari Теракт в аэропорту Кабула

Накануне передачи управления крупными аэропортами страны Катару и Турции Исламский Эмират учредил комиссию по отделению гражданских аэропортов от военных.

«Недавно военная и гражданская сферы были объединены, потому что произошла великая революция, и было невозможно провести различие между военными и гражданскими лицами. Нам поступали жалобы, что вооруженные силы использовали гражданские объекты, и наоборот, поэтому Исламский Эмират решил создать комиссию», — заявил Хакими, возглавляющий комиссию по проверке состояния аэропортов страны.

Он добавил, что смешанное использование военных и гражданских аэропортов является сложной задачей.

«Мы категорически не позволяем им использовать собственность друг друга. Мы проводим четкое разделение: это — собственность гражданских лиц, это — собственность вооруженных сил», — сказал он.

В Афганистане имеется двадцать четыре аэропорта, в том числе три международных и два (Баграм и Шинданд) полностью военного назначения.

«Разделение аэропортов на военные и гражданские — необходимый принцип, и самая большая проблема для Кабульского международного аэропорта заключалась в том, что он использовался как в гражданских, так и в военных целях», — пояснил военный эксперт Хекматулла Хекмат.

Ожидается, что через несколько дней в Кабул прибудут представители Катара и Турции, чтобы обсудить совместное управление пятью аэропортами страны. Это, по мнению некоторых авиационных экспертов, повысит уверенность мировых авиакомпаний в открытии международных рейсов в Афганистан.