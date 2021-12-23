Мурманск, 23 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В пресс-конференции главы государства примут участие четыре представителя СМИ из Мурманской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Пресс-конференция Владимира Путина

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В числе аккредитованных на мероприятие оказались журналист издания «Мурманский вестник»Сергей Юдков, сотрудники телеканала «Арктик ТВ» Денис Прокопенко и Максим Петровичев, а также Игорь Питиримов из информационного агентства «СеверПост».

"Строительство жилья в Арктике и газификация. Это два вопроса, которые мы будем задавать президенту», — цитирует своего представителя «Мурманский вестник».

Как сообщало ИА REGNUM, всего на большую пресс-конференцию аккредитованы 507 журналистов — это представители российских и международных средств массовой информации. Для сравнения: в 2020 году задать вопросы российскому лидеру получили право более 770 представителей прессы.