Сыктывкар, 23 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Республику Коми на пресс-конференции президента России Владимира Путинапредставят три журналиста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

Свои вопросы главе государства готовятся задать корреспондент ИА «Комиинформ» Вероника Морохина, шеф-редактор БНКАлексей Карпов и корреспондент газеты «Панорама столицы»Дарья Шучалина.

«Я, конечно, опираюсь на чаяния наших читателей, а это индексация пенсий, социальные выплаты молодым семьям и социально незащищенным слоям населения, различные аспекты темы коронавируса», — заявила Вероника Морохина.

В истории пресс-конференций президента России вопросы из Коми поступали только два раза. В 2012 Дарья Шучалина предложила Владимиру Путину объявить в стране Год ветеранов, а в 2017-м она же спросила о перспективах освоения Арктики.

Как сообщалоИА REGNUM, ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря 2021 года. С начала пандемии мероприятие вновь пройдёт в очном формате. На пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей средств массовой информации со всей страны.