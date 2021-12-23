Нальчик, 23 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Из Кабардино-Балкарии на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина попадут двое корреспондентов. Аккредитацию получили Азнор Аттаев — главный редактор РИА «Кабардино-Балкария» и главный редактор газеты «Советская молодежь» Марина Ярославская.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Какие вопросы будут заданы главе государства, они пока не разглашают, но уточнили, что ответы Путина на них будут иметь большое значение для всех жителей республики.

«Благодаря открытому разговору каждый из нас сможет узнать ответы на интересующие жителей республики вопросы, а также сосредоточить свои усилия на эффективном развитии всех направлений жизнедеятельности во благо нашей страны и ее жителей», — цитирует Азнора Аттаева РИА «Кабардино-Балкария.

Как сообщало ИА REGNUM, из Чечни на пресс-конференцию Владимира Путина также попадут всего двое корреспондентов.

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