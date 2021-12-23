Ханты-Мансийск, , 11:27 — REGNUM Журналисты из Югры подготовили к пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным вопросы про креативные индустрии, нефтяную отрасль и фенольное жилье. Об этом они сообщили газете «Варта».

Пресс-конференция Владимира Путина. 20.12.2018 Дарья Антонова © ИА REGNM

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Сотруднице «Новостей Югры» Лолите Гальт пришлось сдать три ПЦР-теста на коронавирус — меры безопасности на пресс-конференции 2021 года будут беспрецедентными. Организаторы уже расставили кресла участников на расстоянии 1,5 метра. У всех журналистов на входе измеряют температуру. В помещениях работают очистители воздуха.

Представитель телеканала «Югра» Алексей Шабанов собирается привлечь внимание главы государства плакатом, на котором отражена тема вопроса.

«В Югре много месторождений, которые находятся в поздних стадиях разработки. Нефтяникам нужна поддержка, тем более что они вносят большой вклад в бюджет. Я буду спрашивать о налоговых вычетах в нефтянке», — сообщил журналист из ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года проводит свою большую пресс-конференцию. В отличие от пресс-конференции 2020 года, когда журналисты находились в пресс-центре, а президент — в своей резиденции в Ново-Огарёве, нынешняя встреча с прессой пройдёт в очном формате. Аккредитацию на мероприятие получили чуть более 500 журналистов и фотографов — российская пресса, сотрудники зарубежных медиа и даже представители СМИ-иноагентов.