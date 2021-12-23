Нью-Дели, , 11:18 — REGNUM Второе за сутки испытание ракеты нового поколения класса «земля — земля» Pralay осуществила Индия. Об этом 23 декабря сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве страны.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня Индия успешно испытала ракету Pralay, которая может достигать цели на расстоянии от 150 до 500 км. Это второе за сутки успешное испытание ракеты», — сказали они.

Также они указали, что в Индии впервые в течение двух дней подряд были проведены успешные тестовые пуски собственных ракет. При этом отмечается, что во время испытаний новая ракета смогла выполнить все задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Индия успешно провела первые испытания ракеты нового поколения класса «земля — земля» Pralay.